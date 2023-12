Perde il controllo dello scooter e finisce rovinosamente sull’asfalto, un giovane soccorso dall’eliambulanza. E’ successo intorno alle 14,15 in via Cioci a Macerata, la dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia locale. Secondo quanto ricostruito il conducente della due ruote stava viaggiando in direzione Sforzacosta quando, all’altezza di via Robusti, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, con lo scooter che è poi finito contro un’auto in transito.

Immediato l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure, hanno allertato l’elicottero e predisposto il trasferimento a Torrette del giovane che viaggiava in sella alla due ruote. Ha riportato diverse fratture dopo l’impatto sull’asfalto, le sue condizioni vengono monitorate dal personale medico dell’ospedale di Ancona ma non è in pericolo di vita. Nessuna conseguenza per la persona al volante della vettura.

(Servizio aggiornato alle 17,48)