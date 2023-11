Crime week: una settimana dedicata al crimine che si è svolta a Macerata nei giorni scorsi con quattro incontri e un seminario organizzato dagli studenti dell’associazione Elsa “European law student association” dell’Università di Macerata. La crime week si è tenuta tra il 13 e il 17 novembre. «Questo evento ci ha permesso di approfondire le nostre conoscenze e colmare le curiosità in ambito di scienze forensi, di sapere chi interviene in una scena del crimine, come vengono svolti i vari rilievi e le indagini» dicono Alessia Apriletti e Mariagiulia Bonavita, vicepresidenti di Elsa Macerata. Tra i relatori Mariano Cingolani, tossicologo forense, docente di Medicina legale e Tossicologia forense di Unimc che ha inaugurato gli incontri. A seguire, ci sono stati gli interventi di Stefano Vanin, entomologo forense, Paola Carreri Cossignani, criminologa esperta di balistica forense, e Silvestro Marascio, dattiloscopista forense. Anche la polizia scientifica ha accolto l’invito degli studenti, partecipando a un evento in presenza che si è tenuto nella biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. Per questo appuntamento sono intervenuti Rita Padovani, vicequestore aggiunto del gabinetto interregionale e il commissario capo Giuseppe Riccio, che hanno illustrato il loro lavoro, in ambito sia teorico sia pratico.