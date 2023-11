Ultimi due appuntamenti con gli amici dello Sferisterio per il 2023: sabato viaggio nel mondo di Maria Callas in occasione del centenario della nascita e giovedì 7 dicembre serata operistica dalla Scala di Milano con “La Prima della Scala tra Amici”.

Sabato alle 17,30 gli Amici dello Sferisterio propongono un pomeriggio dedicato a Maria Callas nella Gran Sala Cesanelli di Macerata. Il giornalista e critico musicale Fabio Larovere guiderà un incontro speciale intitolato “Tu sei come una pietra preziosa. Vita, amori e musica di Maria Callas”. Una conferenza che mescola musica, parole e immagini per rievocare l’immortale figura del celebre soprano. Dall’infanzia tormentata ai successi internazionali e agli amori tumultuosi, l’incontro offrirà uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera della Divina, attraverso proiezioni di immagini e letture di testimonianze. L’evento è a ingresso libero. A seguire, giovedì 7 dicembre alle 17,30 torna – sempre in Gran Sala Cesanelli- “La Prima della Scala tra Amici” per condividere l’emozionante diretta dalla Scala di Milano con il capolavoro “Don Carlo”. Sarà l’occasione per seguire l’opera di Giuseppe Verdi ed sarà anche l’occasione per lo scambio degli auguri di fine anno. L’ingresso è libero, ma consigliata la prenotazione ( 335.6934922)

Con questi due incontri l’associazione chiude un 2023 intenso.