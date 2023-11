E’ morto, all’età di 72 anni, dopo una malattia che l’aveva fortemente debilitato negli ultimi tempi, Alessandro Capozucca. Lascia la moglie e due figli.

Ex direttore dell’Inps di Fermo, grande competenza in materia di regolamenti e numeri, è stato un protagonista importante della vita politica di Morrovalle negli ultimi anni. Vicesindaco e assessore al bilancio dal 2011 al 2018 nelle due giunte Montemarani, era poi entrato in collisione con la maggioranza di centrodestra restando in consiglio comunale come voce indipendente e critica fino al 2021, quando si è ricandidato con il gruppo Cura e Partecipazione e diventando così consigliere di opposizione.

Capozucca aveva però anche un’altra grande passione: il ciclismo. È stato infatti per anni giudice di gara nazionale della Fci, presidente della commissione regionale giudici di gara ed istruttore in molti corsi per nuovi giudici regionali e infatti la federazione regionale è stata tra le primissime ad esprimere il suo cordoglio via Facebook. «Persona preparata ed attento cultore dei regolamenti – ha scritto la Fci – ha presieduto diverse assemblee elettive regionali come presidente. Alla famiglia le sentite condoglianze».

«Esprimo il più profondo cordoglio, a titolo personale e dell’amministrazione tutta, della giunta e del consiglio comunale – il messaggio del sindaco Andrea Staffolani – Per molti anni amministratore comunale, sia nel ruolo di consigliere che in quello di vicesindaco e assessore, Capozucca ha sempre portato avanti con competenza il suo impegno istituzionale, spinto da una passione politica autentica, a servizio della cittadinanza. Alla famiglia di Alessandro esprimiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità cittadina in questo difficile momento».

Il funerale si terrà domani alle 10 nella chiesa di San Bartolomeo a Morrovalle.

(Redazione Cm)