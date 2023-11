Si è conclusa con la vittoria di Francesco Pecs la 17esima edizione dell’Homeless Fest che si è svolta al teatro Don Bosco di Macerata. Il contest, dedicato alla musica originale e indipendente, ha visto trionfare il giovane artista di Camerano, cantautore, dotato di spiccata capacità di scrittura e accompagnato da una band di ottimi musicisti.

La giuria composta da Albi dello Stato Sociale, Enrico Molteni dell’etichetta La Tempesta e membro dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Gianluca Polverari speaker radiofonico e Matteo Cioci a rappresentare da 17 anni l’associazione, insieme al voto del pubblico hanno inoltre decretato gli Eazy Chills, band post punk marchigiana, al secondo posto e SenzaVolto di Fano in terza posizione, grazie al loro rap moderno e contaminato. A concludere la finale anche i Telecomando e Alessandra Bacaloni di Macerata, che hanno comunque riscontrato il giudizio positivo e sono stati selezionati tra ben 29 gruppi partecipanti.

Si è trattato di due serate finali molto combattute e variegate e che hanno visto il teatro Don Bosco riempirsi, con grande partecipazione di pubblico a testimonianza di quanto l’Homeless sia diventato un punto di riferimento per tutto il centro Italia, per la possibilità di esibirsi con la propria musica su un palco davvero eccezionale, per allestimento luci e qualità fonica. I 5 finalisti sono frutto di un percorso che ha visto nelle selezioni di Montecosaro, Petriolo e Mogliano esibirsi gruppi provenienti da Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Marche. Il vincitore avrà la possibilità di registrare presso l’Homeless Factory, lo studio di registrazione e produzione dell’Associazione, 8 brani e di vedersi promuovere un proprio brano ed un proprio videoclip, da un ufficio stampa di settore. Cinque brani per gli Eazy Chillse 2 per i SenzaVolto. Ma più che essere un punto di arrivo per i finalisti, il “trionfo” all’Homeless rappresenta un potenziale punto di partenza, per visibilità e per l’opportunità di condividere un percorso musicale.