Addio a don Elio Borgiani, storico parroco di Collevario a Macerata. E’ morto oggi all’età di 89 anni. «Siamo grati al Signore per la generosità e la passione con cui ha amato e servito questa comunità – ha scritto la parrocchia sulla sua pagina Facebook – Elio continua a pregare e a vegliare su questa comunità che hai tanto amato».

La parrocchia Buon Pastore di Collevario era stata istituita nel 1971. E il vescovo Ersilio Tonini aveva fin da subito nominato don Elio come parroco, ruolo che aveva mantenuto per ben 32 anni. Nel 2019, quando già viveva nella casa vescovile di piazza Strambi, era stato investito da un furgone pirata. Il conducente era poi stato rintracciato e denunciato. Amato e stimato da tutta la comunità di Collevario, chi lo conosceva lo descrive come un «sacerdote umile, semplice e buono come il pane di una volta. Sempre sorridente e sempre disponibile». Il funerale sarà celebrato venerdì alle 10 nella “sua” chiesa a Collevario.

(redazione CM)