Shiatsu a Mogliano grazie ad una iniziativa dell’associazione Apos e del Comune. Domenica nell’Auditorium San Nicolò si è svolto “Festeggiamo lo Shiatsu!” condotta dall’operatrice Barbara Morresi. Dopo una breve descrizione sui suoi benefici, è stato possibile usufruire di trattamenti gratuiti manuali offerti da operatori professionisti Apos (Associazione professionale operatori insegnanti shiatsu).

«Codificato in Giappone nel primo dopoguerra – si legge in una nota – affonda le sue origini nelle antiche tradizioni popolari e filosofie orientali. Si occupa principalmente di ristabilire un corretto equilibrio psicofisico, favorendo il recupero del naturale benessere, risvegliando e armonizzando le funzioni e le risorse vitali profonde; favorisce una maggiore consapevolezza in rapporto a se stessi, allo stile di vita e all’ambiente che lo circonda. Il trattamento non prevede l’utilizzo di oli, creme né ausili o strumenti di competenza di figure sanitarie, estetiche o sportive; si adatta ad ogni individuo qualunque siano età, struttura e condizione fisica. Operatori e scuole Shiatsu sono reperibili sul sito www.shiatsuapos.com»