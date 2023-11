Giovane papà muore a 44 anni. La tragedia si è consumata a Montecassiano nella notte tra sabato e ieri. A perdere la vita Emanuele Latini, 44 anni. Lascia una compagna e un figlio. L’uomo sarebbe stato colpito da un malore nel sonno, che non gli ha lasciato scampo. Lavorava alla iGuzzini di Recanati ed era un grande tifoso di calcio e della Maceratese in particolare. I biancorossi lo hanno ricordato così ieri: «Nella notte è venuto a mancare un grande tifoso biancorosso di Montecassiano, Emanuele Latini, davvero sempre presente e appassionato. La Maceratese intende esprimere le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari. Riposa in pace e continua a tifare dal cielo per la tua Rata beneamata». E durante la partita di ieri all’Helvia Recina contro il Castelfidardo, pareggiata 1-1, i tifosi della Curva Just gli hanno anche dedicato un striscione.

Il funerale è previso per domani alle 10.30 nella chiesa Collegiata di Montecassiano.