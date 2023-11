Ambiente, corso sul testo unico

La Polizia locale di Macerata si fa promotrice di un corso di formazione e aggiornamento professionale sul Testo Unico Ambientale. «La formazione è uno strumento importante, consente di acquisire nuove conoscenze e competenze – dice il comandante Danilo Doria – che possono essere utilizzate per migliorare i servizi che la Polizia locale è chiamata a espletare e raggiungere più facilmente gli obiettivi ma anche per una crescita personale». Il corso si terrà il 7 dicembre all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti e prevede la partecipazione gratuita per 80 persone con rilascio finale dell’attestato di partecipazione. Le iscrizioni si possono effettuare al sito del Comune www.comune.macerata.it. I moduli formativi non si limiteranno solo a semplici lezioni, ma daranno spazio a casi pratici con simulazioni operative e question time. Le lezioni saranno tenute dal maggiore Alberto Casoni, già responsabile del settore Ambiente della Polizia provinciale di Macerata, tra gli altri argomenti la classificazioni dei rifiuti, la loro gestione, il deposito incontrollato e l’abbandono, il codice Cer.