Al festival “De Sidera verrà presentata l’ultima raccolta poetica di Guido Garufi dal titolo “Non esiliarti”. Il testo raccoglie i versi dal 1972 al 2022, con un inserimento di inediti. Appuntamento il 29 novembre alle 17,30 alla sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. Garufi le cui precedenti raccolte portavano la firma autorevole di Mario Luzi e Vittorio Sereni ha deciso di “riassumersi” con questo suo libro che porta in epigrafe una nota di Giampiero Neri, il decano della poesia italiana del Novecento, scomparso a febbraio a 96 anni. Garufi è legato ad uno stile classico e a maestri che gli hanno consentito di “scavalcare” sperimentalismo o altre avanguardie. La sua è una poesia legata alla tradizione, puntando alla memorabilità e ad una idea di poesia utile alla conoscenza del mondo e alla propria interiorità. Appartato e schivo, come il suo amico Remo Pagnanelli, si è occupato parallelamente di critica letteraria e della nostra regione, da sempre con due antologie fondamentali. Ha scritto di lui Carlo Bo: «se si facesse per ogni regione il lavoro che Garufi ha fatto per le Marche, avremmo una storia della letteratura del Novecento più ricca e più completa». Presenterà la serata Edoardo Salvioni.