Evento d’eccezione a Caldarola per il festival Storie. Lunedì 27 novembre, alle 15, il presidente del Coni Giovanni Malagò sarà protagonista dell’incontro su “Gino Bartali, il Campione e il Giusto”. L’evento, ad ingresso gratuito si svolgerà nel teatro comunale, riaperto di recente dopo le ferite del sisma, e vedrà la partecipazione di Gioia Bartali, nipote del campione.

A moderare il dibattito con Malagò e Bartali sarà il giornalista Maurizio Socci. Si tratta della ventitreesima tappa del ricco festival Storie che in 7 mesi porta 33 spettacoli in 11 borghi terremotati del fermano e del maceratese, con la direzione artistica di Saverio Marconi e di Manu Latini. Idea e organizzazione del Festival sono dell’associazione culturale Progetto Musical.

Gino Bartali fu uno dei ciclisti tra i più grandi di sempre, vinse tre Giri d’Italia (1936, 1937, 1946) e due Tour de France (1938, 1948). Leggendaria la rivalità con Fausto Coppi. Negli anni della guerra, Bartali trasportò da Assisi a Firenze, all’interno della canna della bicicletta, centinaia di documenti falsi per aiutare gli ebrei ad avere nuove identità. Salvò la vita a oltre 800 persone. Questa storia è emersa dopo la morte: il suo nome dal 2013 figura nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme ed è in corso la causa di beatificazione. «Siamo orgogliosi di far parte del circuito del festival Storie – sottolinea Luca Giuseppetti, sindaco di Caldarola – Il comune di Caldarola è al debutto in questa rassegna intercomunale. Avere Giovanni Malagò e Gioia Bartali nel nostro comune è straordinario, stiamo preparando l’evento coinvolgendo anche le realtà sportive locali. Un grazie particolare alla direzione artistica e all’associazione Progetto musical. L’intervento dell’Unione montana dei monti azzurri è stato decisivo nella decisione di aderire e di questo ringrazio il presidente Giampiero Feliciotti. Per Caldarola il festival Storie coincide anche con un evento particolare, la riapertura del teatro comunale, momento speciale per la nostra comunità».