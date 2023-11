Si accendono le luci sul Natale di Castelraimondo. Domani (sabato 25 novembre) si terrà la consueta cerimonia di accensione delle luminarie: dalle 18 sguardi puntati all’insù per ammirare le scenografie luminose che arrederanno il centro città fino alla fine delle festività.

«Come sempre l’evento sarà reso ancora più magico dall’esibizione canora degli studenti dell’istituto comprensivo Nazareno Strampelli, che allieteranno i presenti con dei canti di Natale tra corso Italia e piazza Della Repubblica – si legge in una nota del Comune -. L’accensione delle luminarie non sarà l’unica iniziativa in programma nel weekend di Castelraimondo. Particolare attenzione sarà rivolta infatti al tema della violenza di genere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre). In questi giorni a Castelraimondo è stata allestita un’esposizione di testimonianze dalla cooperativa Il Faro presso la biblioteca comunale (sarà possibile visitare gratuitamente l’esposizione oggi dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 e domani dalle 10 alle 12).

Domani mattina invece dalle 10 alle 11 in piazza Dante ci sarà un banchetto per la raccolta fondi a supporto delle attività de Il Faro, mentre alle ore 11 in biblioteca incontro pubblico con la dottoressa Chiara Marmorè (sempre della cooperativa Il Faro) proprio per parlare del tema della violenza di genere.

Queste iniziative sono state rese possibile grazie al prezioso lavoro della Consulta dei giovani di Castelraimondo. Il Comune ha anche deciso di illuminare di rosso il Monumento ai Caduti per dare un’ulteriore dimostrazione simbolica di vicinanza al tema. Domenica (26 novembre) invece musica in festa per Santa Cecilia. Alle ore 10.15 sfilerà per il centro il corpo bandistico Ugo Bottacchiari diretto dal maestro Luciano Feliciani. Alle ore 11 Santa Messa presso la chiesa della Sacra Famiglia con l’animazione del coro polifonico “Santa Cecilia” diretto dal maestro Lauro Corpacci e con la partecipazione del corpo bandistico Bottacchiari e del gruppo folkloristico di Castelraimondo. Al termine della mattinata organizzato anche un pranzo presso il ristorante La Torre del Buongustaio.