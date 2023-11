Scontro tra un furgone e un’auto elettrica che poi si ribalta in mezzo alla carreggiata e resta fermata sul tettuccio: illesi gli occupanti. L’incidente è avvenuto a Colmurano, lungo la provinciale 78, intorno alle 14 di oggi. A scontrarsi furgone e auto elettrica che in seguito all’impatto si è poi capottata. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente. Per fortuna nessuna conseguenza per le persone che si trovavano a bordo dell’auto e del furgone. Nessuno ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale.