“Ri-costruire la cultura della salute e della sicurezza. Edilizia. Dove legalità e prevenzione si incontrano”.

Questo il titolo dell’iniziativa in programma martedì 5 dicembre al teatro Lauro Rossi di Macerata che mette assieme tutte le anime di un complesso sistema per siglare un’intesa, simbolica ed operativa al contempo, che impegni al rispetto della dignità del lavoro e dei lavoratori, e le renda artefici di una prevenzione ri-costruita mattone su mattone.

«La provincia di Macerata, connotata dalla presenza del più grande cantiere d’Europa, anche in relazione alla ricostruzione post-sisma 2016, si presenta come un ottimo laboratorio in cui soggetti pubblici e privati, istituzionali e non, condividono e sperimentano un paradigma etico e culturale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in edilizia, nel rispetto di quanto la norma impone, andando oltre il perimetro della vigilanza di cantiere e delle inchieste sugli infortuni e sulle malattie professionali occorse» si legge nella nota degli organizzatori del convegno.

Gli interventi prima della tavola rotonda: “La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: strategie politiche e culturali nel settore delle costruzioni” di Lucia Isolani, direttrice Uoc Psal Sst Macerata. “La legalità nel settore delle costruzioni. Promuovere il lavoro regolare e contrastare quello sommerso” di Stefano Marconi, Inl direttore interregionale del lavoro del centro. “La panoramica degli infortuni e delle malattie professionali in edilizia. Riflessioni sui dati Inail nazionali, regionali e locali” di Giuseppe Maria Mariotti, direttore Inail Macerata, Ascoli e Fermo. “Edilizia: non solo sicurezza. Il ruolo della medicina del lavoro e del medico competente nel sistema di prevenzione” di Alfonso Cristaudo, già professore ordinario università Pisa

La partecipazione all’evento è gratuita e prevede l’iscrizione obbligatoria (qui). Il partecipante riceverà la conferma dell’avvenuta iscrizione. Al fine di garantire la puntualità dell’evento, i partecipanti sono tenuti a presentarsi dalle 14 alle 14.30 alla biglietteria del teatro Lauro Rossi dove riceveranno il biglietto del posto dove accomodarsi. Successivamente l’ingresso in teatro potrebbe non essere garantito. Sono riconosciuti quattro crediti formativi professionali ai geometri. Per ogni informazione rivolgersi alla segreteria del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Macerata: T. 0733 264769 – mail: [email protected]