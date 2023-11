di Francesca Marsili

Trova la superstrada chiusa per lavori, perde il treno per Roma e manca all’udienza con Papa Francesco. È quanto accaduto questa mattina al sindaco di Pollenza Mauro Romoli, atteso assieme agli altri sindaci del cratere dal pontefice per un incontro privato (leggi l’articolo). Obbligato per lavori in corso ad uscire a Muccia, Romoli, ha poi percorso la vecchia statale, ma è arrivato alla stazione di Foligno proprio quando il suo treno per Roma stava partendo.

«E’ quanto mai anomalo che una superstrada inaugurata 7 anni fa e che sopporta un traffico scarsissimo, e chi la percorre lo sa bene, per la cui realizzazione ci sono voluti più di 10 anni, sia continuamente soggetta a lavori. Qualcosa non va, tanto più che in diversi tratti c’è anche il rischio di acquaplaning».

In questo caso la chiusura con uscita obbligatoria a Muccia in cui si è imbattuto Romoli era legata ad alcuni interventi di manutenzione agli impianti tecnologici all’interno delle gallerie da parte di Anas dal 6 novembre ad oggi, venerdì 24, dalle 21 alle 6 del mattino. Ma anche il tratto Camerino Muccia ad esempio, riaperto circa 15 giorni fa, è rimasto chiuso per un mese. Lo scorso anno quello Foligno – Colfiorito e’ rimasto chiuso per circa 60 giorni. E torna a ribadire: «Se i continui lavori in corso nel tratto Camerino – Civitanova posso comprenderli perché estremamente trafficato, in quello nuovo verso Foligno qualcosa non va. Analisi? – conclude Romoli – Del tutto inutili. Una sensazione di impotenza davanti ad una macchina pubblica pesante, gerontocratica ed inefficiente preoccupata solo di divorare giorno per giorno risorse pubbliche».