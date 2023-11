Oggi alle 18,30 nella chiesa di San Marco a Montecassiano sarà inaugurata la mostra “La Regina” con le opere di Donatella Fogante. L’esposizione delle opere, protagoniste saranno le refrattarie ma ci saranno anche bronzi, argille e un’installazione, fortemente voluta dalla famiglia e affidata alla cura di Serena Scolaro, vuole celebrare l’arte della Fogante, prematuramente scomparsa 5 anni fa, e far rivivere il suo ricordo “concedendoci” di ammirare ciò che di tangibile ci ha lasciato. La nipote Veronica Rossetti, anch’essa artista tiene a sottolineare: «L’invito dal Cif a realizzare questa mostra a Montecassiano, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, non è di certo arrivato a caso: il suo attivismo con le donne e per la Donna risale agli anni ‘70 e inizia proprio qui, a Montecassiano, insieme ad alcune di queste amiche del Cif. Nelle sue opere l’artista ha costantemente riversato il suo coinvolgimento profondo nelle questioni sociali e politiche riguardanti questo tema, sempre trattato con estrema sensibilità. L’invito è rivolto a tutti coloro che l’hanno conosciuta ma anche a chi avrà modo di incontrarla per la prima volta grazie al suo lavoro artistico. Per ogni donna, per le sue amiche, per la famiglia e in questa occasione anche per il suo paese, è lei: la Regina».

Ad aprire la mostra con la sua presentazione artistica sarà Maria Rita Bartolomei, critica d’arte, antropologa e docente universitaria: «Mi piace pensarla – dice della Fogante – come una “Musa ispiratrice” che, nel riprodurre con le sue sculture eleganti e raffinate l’immagine estremamente complessa del femminile contemporaneo, lo interpreta come custode della riproduzione sociale capace di mescolare passato, presente e futuro, e ne celebra l’Eleganza come suo attributo più audace e sublime, in una trama che contiene l’essenza dell’essere madre, moglie, figlia, sorella, amica… donna». La curatrice Scolaro, cara amica dell’artista: «Donatella aveva un’eleganza innata, era e rimane emblema di tutto ciò che ogni donna potrebbe desiderare di essere e di vivere». Sarà possibile visitare la mostra fino al 3 dicembre nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.30 e su richiesta al numero 340 5431654.