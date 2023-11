Rumore doveva essere e rumore è stato per le vie di Macerata. Per dire basta alla violenza contro le donne. Ieri pomeriggio nel capoluogo il secondo corteo nel giro di 24 ore dopo quello organizzato da Unimc in memoria di Giulia Cecchettin.

A scendere in piazza gli studenti e le studentesse di Officina Universitaria. Il corteo si è ritrovato verso le 17 in piazza Annessione e da lì è partito per raggiungere piazza Battisti. Diverse le soste, tra cui quella in corso Garibaldi davanti alla facoltà di Filosofia occupata la scorsa settimana e molte le persone che si sono aggiunte lungo il tragitto. Slogan, tra cui spiccava la frase “Se domani tocca a me voglio essere l’ultima, cartelli, discorsi intervallati da minuti di rumore prodotto con qualsiasi cosa, dagli strumenti come tamburi e casse, ai mazzi di chiave. Nei vari discorsi tra le altre cose è stato chiesto un maggior intervento delle istituzioni sul tema della violenza di genere e sono state ricordate le tante vittime, a partire da Giulia.

«Il nostro corteo – aveva spiegato Officina Universitaria nel presentare la manifestazione – nasce dall’esigenza di dare una valvola di sfogo alla nostra rabbia, vogliamo attraversare le strade di Macerata come una marea, insieme e fare rumore. Farne tantissimo, come Elena Cecchettin ci ha chiesto. Siamo stufe di restare in silenzio e siamo stufe di essere zittite».

(foto Falcioni)