Si rinnova il direttivo dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Macerata e Camerino. Al vertice Valentina Pilotti, 30 anni, e già componente del direttivo uscente (presieduto da Ubaldo Gismondi). La nuova squadra è stata eletta all’assemblea di mercoledì 22 novembre ed è composta, oltre che dal presidente, dal vice presidente Luca Mogarelli, dal segretario Eleonora Lamberti, tesoriere Federica Gullo e dai consiglieri Nicola Paoletti, Pierpaolo Andreozzi, Emanuele Santoni, Federica Bascelli e Claudio Angeletti.

Il collegio dei probiviri è composto dal presidente Laura Ilari con Paolo Clementi e Tommaso Valentini. Novità anche sul fronte regionale che vede Ubaldo Gismondi, presidente uscente coordinatore della regione Marche. L’Unione giovani commercialisti è un’associazione che ha come obiettivo principale quello di tutelare la professione di dottore commercialista, con particolare attenzione ai giovani professionisti ed è aperta a tutti i dottori commercialisti, praticanti ed esperti contabili di età inferiore ai 43 anni e ad associati aderenti con età superiore.

«È un onore per me – ha detto Valentina Pilotti – aver ricevuto tanta fiducia e poter ricoprire dunque il ruolo di presidente dell’Unione giovani commercialisti ed esperti contabili di Macerata e Camerino. Ringrazio tutti i colleghi e compagni di viaggio che hanno accettato di condividere con me i prossimi tre anni di mandato. Fra i nostri obiettivi c’è quello di avvicinare i giovani laureati al percorso che porta all’abilitazione di dottore commercialista e anche di revisore legale, affiancare i tirocinanti nella risoluzione di dubbi e di incertezze che contraddistinguono questa fase del percorso professionale, continuando poi ad aiutare i neo-abilitati ad orientarsi nella vita lavorativa del giovane dottore commercialista, anche mettendoli a conoscenza delle varie opportunità e servizi che la cassa dottori commercialisti riserva agli iscritti più e meno giovani. L’unione locale vuole essere ben radicata nel territorio per riuscire a dare un sostegno che sia capillare e presente anche a livello periferico per avvicinare i giovani commercialisti tra di loro e alla professione. È nelle nostre intenzioni anche proporre un programma formativo sui temi che contraddistinguono le novità della nostra attività lavorativa. Cercheremo di portare avanti quanto costruito dai direttivi che ci hanno preceduto e da quello uscente con a capo Ubaldo Gismondi, ora coordinatore regionale per le Marche»