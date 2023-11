Carlo Cottarelli ospite del centro studi Romolo Murri di Gualdo per presentare il suo ultimo saggio “Chimere-Sogni e fallimenti dell’economia”. L’appuntamento giovedì 30 novembre alle 21, dialogheranno con lui la professoressa Elena Cedrola, direttrice del dipartimento di Economia e Diritto dell’università di Macerata, e il professor Mauro Gallegati, docente di Economia all’università Politecnica delle Marche.

«Carlo Cottarelli è uno degli economisti più famosi e stimati, sia in Italia che all’estero – si legge in una nota degli organizzatori dell’incontro -. Ha lavorato per molti anni al Fondo monetario internazionale, è stato Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, ha diretto l’Osservatorio dei Conti pubblici italiani all’università Cattolica di Milano. E’ docente alla Bocconi e responsabile del programma Peses dell’università Cattolica, pensato per allievi degli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado. E’ il primo autore che il Centro Studi Romolo Murri invita, nell’ambito delle attività previste dal Patto per la lettura proposto dall’Unione Montana dei Monti Azzurri, al quale l’ente ha aderito».

Il significato e lo scopo dell’evento sono evidenziati da quanto scrive l’autore nell’introduzione al saggio: «Forse non ce ne accorgiamo, ma la nostra vita quotidiana è sempre più influenzata da potenti forze economiche di cui sappiamo troppo poco. Sono forze che hanno operato negli ultimi decenni più o meno rapidamente, ma che tutti noi dobbiamo cercare di conoscere meglio se vogliamo contribuire, attraverso le nostre scelte personali e politiche, al loro governo. Questo libro intende spiegare il funzionamento di alcune di queste forze (…) per evitare che causino danni a noi e alle generazioni future. (…) La mia speranza è di riuscire a spiegare questi temi anche ai lettori che non hanno nozioni di economia ma sono curiosi di capire meglio la realtà economica attuale». L’ingresso al teatro nuovo di Gualdo è gratuito con prenotazione obbligatoria al 339.8000368.