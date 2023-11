«Dammi 200mila euro o dico a mio marito che abbiamo avuto una relazione», sarebbe stata questa la minaccia che una donna moldava avrebbe fatto al figlio della donna che assisteva. L’uomo ha denunciato il tentativo, non andato a buon fine, di ottenere i soldi e ora la donna è sotto accusa al tribunale di Macerata per tentata estorsione.

I fatti sarebbero avvenuti nell’aprile del 2020 a Macerata. La donna in quel periodo faceva la badante della madre dell’uomo, che si è costituito parte civile ed è assistito dall’avvocato Andrea Tonnarelli. Stando a quanto sostiene l’accusa (pm Francesca D’Arienzo) la donna si sarebbe avvicinata a lui nel febbraio del 2020 e ci sarebbero state delle effusioni. Questo in un’unica occasione.

Poi la donna avrebbe fatto richieste di denaro relativamente ad un mutuo che voleva accendere per acquistare una casa e, sempre a detta dell’accusa, voleva che fosse l’uomo a finanziarlo per circa 200mila euro. Per ottenere i soldi avrebbe minacciato di rivelare al marito che aveva avuto con lui una relazione. La donna è difesa dall’avvocato Sandro Giustozzi.