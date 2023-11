Due mesi fa Rossana Casale ha coinvolto 25 tra le più importanti cantanti italiane di jazz e pop-jazz, per la prima volta insieme per cantare unite contro la violenza sulle donne. Come programmato da tempo, sabato nella ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sarà presentato il video del singolo ‘The Dry Cleaner from Des Moines’, in apertura del concerto della Casale all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Tra le cantanti presenti nel video e nel singolo, vi è anche una giovane cantante jazz marchigiana di Castelraimondo, Perla Palmieri. «Rossana ci ha chiamate due mesi fa facendoci ad ognuna questa meravigliosa proposta – dice Palmieri – Non ci ho pensato due volte e ho accettato, per partecipare e dare il mio contributo, la mia voce, nell’esprimere un messaggio che mi è a cuore e mi coinvolge profondamente come giovane donna e cittadina della nostra società. E come me tutte le altre grandi musiciste hanno accettato con grande gioia e entusiasmo. Non bisogna dimenticare anche che il blues ha una grande storia, è nato come mezzo di espressione di carattere sociale e ha una forza di comunicazione senza paragoni per diffondere questo importante messaggio alla collettività». «”Women in Jazz Unite! Italy” – spiega Casale – è il nome dell’artista, della grande complicità creatasi tra queste donne e musiciste, della preziosa unione di così tante cantanti di jazz, come forse non era mai successo prima. L’aggiunta “Italy” è una volontà di presentare questo progetto come un invito, un suggerimento, affinché magari si possano finalmente vedere iniziative simili nascere anche in altri paesi». WJU! Italy devolve i ricavati di questa iniziativa all’Associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)