Nominato il nuovo direttore generale dell’Università di Macerata, come anticipato nei giorni scorsi da Cronache Maceratesi, sarà Domenico Panetta, che prende il posto di Mauro Giustozzi. Il Cda dell’ateneo ha dato il suo sì unanime che fa seguito oggi al sì unanime del senato accademico. La carica durerà per i prossimi tre anni (2024-2026). Con la nomina si chiudono giorni particolarmente caldi per l’ateneo in cui si è registrata anche la scelta di Claudio Socci di dimettersi dalla carica di prorettore.

Panetta è attualmente dirigente dell’area risorse umane all’Università di Bergamo. Entrerà in carica dal prossimo 1 gennaio. L’incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, non può durare oltre quattro anni ma è rinnovabile.

Dopo aver ringraziato Giustozzi per il suo lungo impegno all’interno dell’ateneo, il rettore ha espresso la sua soddisfazione per la nuova nomina. «Sono molto contento della scelta, da una terna di candidati validissimi, di Domenico Panetta come nuovo direttore generale e del processo molto articolato che ci ha portato a questa nomina. Domenico Panetta, che ha già mostrato nei suoi incarichi alle università di Brescia e Bergamo le sue indubbie qualità di manager, porterà una nuova energia al nostro ateneo e nuove competenze necessarie per il sempre più complesso mondo dell’Università. Nella gestione e nell’organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo e bibliotecario di tutto l’ateneo, saprà innovare e allo stesso tempo valorizzare le tante eccellenze che già esprimiamo».

Sulla base dei curricula e di un colloquio, il rettore John McCourt, con l’ausilio di una Commissione di esperti esterni composta dal rettore dell’Università di Parma e vicepresidente della Giunta della Crui Paolo Andrei e il segretario generale della Scuola Normale Superiore di Pisa, Enrico Periti, ha individuato il candidato da proporre al Cda, previo parere del Senato accademico. Domenico Panetta è nato nel 1963 a Melito di Porto Salvo (RC), ha lavorato dal 1991 al 2021 all’Università a Brescia e poi a quella di Bergamo, con incarichi dirigenziali nell’area risorse umane. E’ sposato e ha due figli gemelli.