Salito su di un autobus, aveva bevuto e avrebbe iniziato a molestare i passeggeri, quando erano intervenuti i poliziotti avrebbe fatto resistenza, tentando di colpirli e minacciandoli: oggi è stato condannato a 4 mesi. Sotto accusa un 53enne senegalese. Cheik Sene Mame, che era imputato davanti al giudice Ferdico Simonelli del tribunale di Macerata. Il 53enne si trovava, il 19 gennaio 2019, sull’autobus di linea 11, a Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, l’uomo aveva bevuto e dal pullman era stata chiamata la polizia perché l’uomo avrebbe molestato i passeggeri.

Sul posto erano arrivati due agenti che il 53enne avrebbe cercato di colpire tirando calci e sputando e dicendo frasi come «Razzisti, io vi ammazzo, lasciatemi in pace». L’uomo era stato fatto scendere dal bus e portato in pronto soccorso e lì invitato a mostrare i documenti. Avrebbe rifiutato, dicendo cose come «mi fate schifo, fuori di qui vi ammazzo». Oggi il pm ha chiesto la condanna a un anno.

(Gian. Gin.)