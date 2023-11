Colpi d’ascia per entrare in casa dell’ex marito mentre dentro c’era la compagna che, spaventata ha chiamato i carabinieri. Condannata a un anno e ad un anno di libertà vigilata, una 47enne maceratese. La sentenza oggi al tribunale di Macerata. La 47enne era sotto accusa per violazione di domicilio. Nel corso del processo, che si è svolto davanti al giudice Roberto Evangelisti, è stata fatta una perizia sull’imputata.

Il risultato evidenziato dal consulente, Marco Ricci Messori, è che la donna aveva una capacità di intendere e volere parzialmente scemata e aveva riconosciuto la pericolosità sociale. I fatti contestati risalgono al 11 settembre 2021. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Emanuela Bruno, quel giorno, di mattina, la donna si sarebbe introdotta nelle pertinenze della casa dell’ex marito, a Morrovalle, poi avrebbe sfondato un portone in legno, si sarebbe impossessata di un’ascia che avrebbe usato per cercare di sfondare la porta che introduceva nell’abitazione. La 47enne è assistita dall’avvocato Mauro Chiariotti. Parti civili si sono costituiti sia l’ex marito (assistito dall’avvocato Leide Polci) che la compagna dell’uomo, tutelata dal legale Lucrezia Maria Gentili.