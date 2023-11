Un sabato diverso dal solito al Lanciano Forum grazie al Black&White Circus, lo spettacolo senza animali curato dal circo Takimiri e condotto dallo showman Antonio Lo Cascio.

Sul palco si sono alternati due eventi, il primo nel pomeriggio dedicato principalmente al pubblico delle famiglie e il secondo in serata. Danza, poesia, acrobazie e comicità si sono fuse per uno show che ha avuto come filo conduttore delle varie esibizioni il tema dell’uguaglianza. Uno spettacolo di alta qualità che ha visto Castelraimondo come prima tappa di un tour che girerà il territorio marchigiano grazie alla collaborazione della Regione. Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale che ha sposato questa prima data in città con orgoglio e felicità, inserendola con piacere all’interno del calendario degli eventi natalizi. Buona anche la risposta del pubblico, che ha applaudito le varie performance, tra cui quella molto intensa e piacevole del comico locale Lo Cascio, bravissimo nel tenere alto il ritmo della serata.