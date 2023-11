«Lancio un appello e sono pronta a dare anche una ricompensa di 500 euro, a chi mi riporterà il mio gatto Rhaegal, scomparso tra le 17,45 e le le 20,45 dell’otto novembre in contrada Peschiera, nell’area verde di Piediripa di Macerata. È un gatto buonissimo che non si allontana mai da casa, socievole, anche abituato ad uscire». È questo l’appello di Angela Polverini, giovane originaria di Fiastra.

«Dopo tante ricerche fatico a credere che se ne sia andato volontariamente, ma ho forti sospetti che qualcuno magari poco amante dei gatti, abbia cercato di farlo portare via. È un gatto che si lasciava avvicinare facilmente, ho messo tantissimi annunci l’ho cercato ovunque, ma finora le sue tracce sembrano svanite nel nulla», questo l’appello della giovane, proprietaria di due gatti: Rhaegal ed il fratellino Timon amati e ben accuditi da lei e dal suo fidanzato.

«Quel giorno io ero in palestra, il mio fidanzato fuori per lavoro, il gatto non si allontana mai dalla nostra zona del condominio, l’ho sempre portato con me tante volte, a Fiastra, Porto Recanati, ovunque non si è mai allontanato da noi. Nella zona inoltre non ci sono animali selvatici che giustificano la sua sparizione. Qualcuno mi ha mandato addirittura le guardie zoofile lo scorso giugno, ma ho dimostrato chiaramente che i miei gatti li tengo molto bene, curati con tanto di certificato. Mi sento molto male per la sparizione del mio gatto, per tutto quello che è successo. Non posso pensare che qualcuno arrivi al punto di far sparire dai felini. La cosa che mi dà più da pensare – racconta la giovane – è che la stessa sera quando sono rientrata, ho trovato l’altro gatto in cantina, aveva un trauma alla coda e l’ho portato dal veterinario. Non so come si sia procurato il trauma, ma forse lui è riuscito a fuggire da chi lo voleva prendere e l’altro no. Ho controllato anche presso i corrieri, i postini, nessuno ha visto il mio gatto, per questo lancio un appello a chiunque lo ritrovi o lo veda di darmi notizie». Rhaegal è un maschio di 5 anni, a pelo rosso e bianco con una caratteristica macchia bianca sulla groppa, dal peso di 5 kg e mezzo, chiunque abbia notizie si può chiamare il 3335055364.