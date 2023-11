Dormire in una tenda accogliente sotto le stelle, a disposizione solo l’essenziale e un contatto primitivo con la natura. E’ l’esperienza che propone il Casale di Aurora a Colmurano, non nuovo a idee di soggiorno sostenibile e alternativo. «Due anni fa – ricorda Michela Smerilli – avevamo proposto le bubble room che sono andate alla grande. Ora aggiungiamo un altro tassello, un glamping sostenibile a bassissimo impatto ambientale».

Il glamping, una sorta di campeggio di lusso, trova a Colmurano una nuova dimensione: «La tenda riprende sempre l’idea dell’esperienza a stretto contatto con la natura, dormendo sotto un soffitto trasparente. Ma chi alloggerà in questo spazio dovrà sapersi adattare, vivere senza energia elettrica usando delle torce e l’acqua in tinozza. E’ un modo per riscoprire il significato di limitando l’eccesso e gli sprechi, senza wifi, senza Tv, tutto ciò che fuorvia dall’essenziale».

Naturalmente a questo mood si sono adattati anche i gestori: «Tutto ciò che abbiamo utilizzato esternamente – ricorda Smerilli – è stato riciclato o raccolto nel nostro bosco senza tagliare alcun ramo o tronco e poi lavorato da mio figlio».

(a.p.)