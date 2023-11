Malore improvviso dopo aver cenato a casa di alcuni conoscenti a Montecassiano, morto un giovane di 19 anni, Md Fayaj, originario del Bangladesh e residente a Jesi. La tragedia si è consumata ieri notte intorno alle 23. La procura ha disposto l’autopsia.

Ieri sera si trovava a cena da alcuni conoscenti un giovane di 19 anni bengalese che vive in Italia da qualche tempo. Era a Montecassiano, in una abitazione di via del Molino. Dopo aver fatto cena, il giovane, all’improvviso si è sentito male, questo verso le 23. Immediatamente i conoscenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118. Gli operatori dell’emergenza hanno cercato di salvare la vita al 19enne. Hanno cercato di rianimare il giovane per parecchi minuti ma il giovane bengalese non si è ripreso. Il corpo è stato trasportato, dalle pompe funebri del Centro funerario di Macerata, all’obitorio di Macerata. Il magistrato di turno, Rita Barbieri, ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.



(Gian. Gin.)