di Petra Carsetti

Rileggiamo insieme l’incipit de “Il Galateo o dei costumi” di Monsignor Giovanni della Casa per calmare gli animi, per riflettere sui nostri errori mentre si assiste a una vacua rissa verbale sul corpo straziato della povera Giulia Cecchettin con accuse tanto violente quanto inutili verso una generica società. Scrive quasi cinque secoli fa il vescovo toscano: “Con ciò sia cosa che tu incominci pur ora quel viaggio del quale io ho la maggior parte, sì come tu vedi, fornito, cioè questa vita mortale, amandoti io assai, come io fo, ho proposto meco medesimo di venirti mostrando quando un luogo e quando altro, dove io, come colui che gli ho sperimentati, temo che tu, caminando per essa, possi agevolmente o cadere, o come che sia, errare: acciò che tu, ammaestrato da me, possi tenere la diritta via con la salute dell’anima tua e con laude et onore della tua orrevole e nobile famiglia.” Per dirla facile: l’esempio per evitare l’errore, l’educazione per seguire la retta via, il rispetto per camminare con gli altri. Si discute in queste ore – cercando di chiudere una stalla da dove da troppo tempo sono fuggiti gli istinti animaleschi – di reintrodurre nelle scuole “l’educazione alle relazioni”.

Nelle scorse ore Paolo Crepet, psichiatra e sociologo tra i più ascoltati o quanto meno tra i più popolari, ha posto l’accento sulla perdita di empatia come concausa della fine atroce di Giulia. Neanche a farlo a posta venerdì scorso da Maia Fucina Gourmet alla presenza di quattro assessori – la vicesindaco Francesca D’Alessandro, Laura Laviano, Marco Caldarelli e Riccardo Sacchi – si ragionava della indispensabilità dell’empatia come antidoto alla perdita di senso delle relazioni, come nuovo fermento per ricreare una socialità positiva e specialmente tra i ragazzi dopo l’isolamento forzato del Covid. Si comincia dal parlare, dal lasciare da parte per un po’ il cellulare, dall’evitare la violenza verbale e i video offesivi sui social, dal rispettare gli appuntamenti, da parole brevi, ma di enorme importanza come grazie, prego, scusa, da gesti semplici, ma immensamente utili come dare una precedenza, aiutare chi non ce la fa a salire uno scalino o ad attraversale strada, da sparecchiare la tavola a casa o rifarsi il letto senza distinzione di genere come s’usa oggi dire a costruire una buona casa comune. L’empatia è alla base del galateo perché significa stare dentro l’altro, annullare la distanza che separa due persone per costruire insieme un percorso di relazione. Non è un caso che l’empatia fosse per i greci alla base della Xenia la sacralità dell’ospitalità quando si riteneva che a bussare alla porta non fosse il viandante, non fosse solo l’amico, ma Zeus.

I greci interpretavano così l’empatia: la capacità di mettersi “nei panni degli altri”, di calarsi nel loro vissuto per comprenderne il pensiero, le opinioni, le sensazioni, le emozioni e, attraverso tale processo, riconoscersi in loro. In una lettura cristiana potremmo tradurla come “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”, ma sarebbe meglio, per costruire quella che i filosofi conoscono come etica della reciprocità, dire “fai agli altri ciò che desideri sia fatto a te”. In quell’incontro si è lanciata un’ipotesi: costituire e cucire una società volta all’empatia, introdurre nelle scuole il galateo inteso non come precetto di rigide regole, cioè con i suoi tanti no (che d’improvviso si scopre essere i cardini di una corretta educazione!), ma come stimolo e corretto alveo alla reazione. Era un’idea lanciata lì, prima che l’orrore della cronaca irrompesse a paralizzarci e poi a travolgerci nella volgarità della polemica fine a se stessa. A cui si accompagna un’altra possibilità: educare i nostri figli e figlie al valore della gentilezza, dell’eleganza dei modi e delle forme che – per dirla con Aristotele – costituiscono il “sinolo” cioè l’individuo che è fatto in egual misura di forma e sostanza. Una pluralità di persone riunite in un progetto di comune convivenza forma una comunità educata e in questa “educazione” la violenza non ha spazio né nella religione, né nella politica, né nel colore della pelle, né tantomeno nella distinzione di genere. Se davvero s’intende superare, senza dimenticare, la violenza che ha subito Giulia si può costruire una sorta di empatia collettiva partendo dalle cosiddette buone maniere che nel galateo sono contenute.

Come si vede si può inserire l’educazione alla relazione in tutti i livelli di istruzione e in tutte le pratiche di azione. Ai bambini si possono offrire regole del gioco, agli studenti delle superiori secondo l’orientamento si può andare dalla scoperta della filosofia greca dell’accoglienza al classico, al come si accoglie un cliente ai tecnici, a come ci si approccia a un progetto allo scientifico a come si costruisce l’impresa dell’ospitalità all’alberghiero. La nostra Università ospita uno dei più prestigiosi dipartimenti di Scienze della formazione primaria e certo si potrebbe ben coinvolgere in un progetto di didattica dell’empatia. La nostra Università ha un corso di laurea in Scienze del turismo e certo il come accogliere è centrale in quell’attività. Del pari la vocazione alla produzione e fruizione culturale, la presenza del commercio come spina dorsale economica impongono che si faccia della capacità di accogliere, e dunque della formazione all’accoglienza, della predisposizione all’incontro, della coltivazione dell’empatia non solo i cardini della convivenza, ma anche un aggettivo qualificativo della nostra amata città. Partendo dal nostro piccolo possiamo spazzare questa follia femminicida con la gentilezza che genera gentilezza ma anche rispetto, capillarizzando l’antidoto al patriarcato che continua a generare differenze e soprusi. Immaginare di proclamare Macerata città del Galateo mettendo in campo una serie di azioni, qui appena accennata, dichiarandola con i fatti libera dalla violenza e intrisa di buone maniere anche culturali è un percorso a mio modo di vedere non solo necessario, ma possibile. Perché come avrebbe detto monsignor della Casa: “Gloria non di virtù figlia a che vale?”.