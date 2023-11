Donna investita da un’auto mentre attraversa e trasportata al pronto soccorso di Macerata.

E’ successo in via Roma, nei pressi del monumento ai caduti, poco prima delle 9. Immediati i soccorsi, sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso per poi predisporre il trasferimento della donna in ambulanza all’ospedale del capoluogo con un codice giallo, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Traffico in tilt nella zona per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, affidati ai carabinieri.

(Servizio in aggiornamento)