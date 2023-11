La rete Nati per Leggere in Provincia di Macerata cresce e arriva a spegnere dieci candeline. Compie infatti dieci anni il progetto che ha visto ai suoi esordi ricevere anche un premio importante, quello nazionale di Nati per leggere quale miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini 0-5 anni. Dieci anni importanti, fatti di tante iniziative tutte improntate sull’importanza della lettura per tutti, nessuno escluso, e di promozione della lettura ad alta voce da parte dei genitori ai propri figli fin dai primi mesi di vita, come opportunità fondamentale di sviluppo della persona.

«Un percorso iniziato in città già prima che nascesse la rete provinciale grazie a tanti volontari che da sempre hanno creduto nell’importanza della lettura fina dalla più tenera età – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Un gesto d’amore e di investimento per il futuro dei nostri figli che ancora oggi vede coinvolti tanti professionisti ed appassionati che furono i primi attori di quel sogno che è cresciuto e si è sempre più strutturato fino a diventare parte integrante della politica culturale della città. Questo quello che sognavo da mamma e che ho sempre chiesto agli amministratori di allora, questo quello che sento di portare avanti e sostenere ora come assessore».

Il calendario dei festeggiamenti che va sotto il titolo “Come un fiume alla sorgente” prenderà il via ufficialmente sabato 25 novembre, alle 9.30, alla sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, dove, dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, ci sarà l’incontro “10 buoni motivi per fare rete” dove porteranno il proprio contributo 1- “Esserci” Pierfrancesco Gentilucci, 2 – “Connettere” Elena Carrano, 3 – “Cooperare” Marzia Fratini, 4-Intraprendere Alessandra Petillo e Ilaria Magnani, 5-Condividere Lucia Tubaldi 6 -Progettare Stefano Cecchi, 7 – Imparare Anna Ascenzi , 8 – Formare Irene Tombesi , 9-Giocare Laura Olimpi, 10 – Includere Stefania Romagnoli. A seguire, alle 10.30, un momento speciale “Storie di comunità in cammino” durante il quale i volontari e le volontarie NpL e NpM si racconteranno.

Alle 11, sempre alla Mozzi Borgetti, nella Sala Bambini inaugurazione della mostra “Il mondo di Helen Oxenbury a misura di bambini e bambine” che sarà visitabile fino al 30 dicembre. Osservatrice attenta e delicata dell’infanzia, la pluripremiata illustratrice Oxenbury racconta da sempre il mondo dei più piccoli, catturato in momenti fatti di semplicità, quotidianità, tenerezza. Il percorso espositivo, intrecciando immagini proiettate e parole, permette di compiere un viaggio suggestivo nell’universo dell’artista, molto apprezzata anche dal pubblico adulto per la straordinaria capacità di raccontare lo spirito dei bambini, cogliendone la spontaneità e l’essenzialità. Attraverso personaggi e stati d’animo tratteggiati con efficacia ed espressività, la mostra esplora con raffinatezza molti temi cari all’infanzia, proponendo una riflessione più ampia sul gioco e sulla fantasia.

Alle 11.30 ancora alla Sala Castiglioni “E’ festa dei 10 – Senti che bel vento, siamo noi che non smettiamo di soffiare”, 10 candeline per 10 anni di Nati per Leggere e 10 buoni auspici per 10 anni ancora a venire. Alle 12 arriva invece in piazza della Vittoria La LiberBici con la lettura e la narrazione per le infanzie di tutte le età con Michele Volpi, per bambini 3-10 anni e le loro famiglie. Nel pomeriggio alle 15 alla Sala Castiglioni “Arriva Mammalingua! Storie per tutti nessuno escluso”, la mostra itinerante di libri in lingua per l’infanzia da 0 a 6 anni. A presentare il progetto sarà Emanuela Impiccini, della Direzione Cultura e Servizi scolastici ed educativi, U.O. Biblioteche / Biblioteca Comunale “Luciano Benincasa” del Comune di Ancona. Mammalingua è un progetto che nasce nel 2015 con l’obiettivo di promuovere la lettura di storie in lingua madre nelle famiglie straniere grazie all’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per il libro. Alle 15.30 in piazza Vittorio veneto arriva di nuovo La LiberBici con “C’è posto per tutti! Storie di inclusione”, lettura e narrazione per le infanzie di tutte le età con Michele Volpi. Alle 16.30 alla Biblioteca Mozzi Borgetti “Sento, posso, vedo, tocco”, visite guidate, letture condivise per famiglie con bambini e bambine da 3 a 8 anni alla mostra di Helen Oxenbury e alla mostra Mamma Lingua / a cura delle Volontarie NpL e NpM di Macerata.

Nutrito anche il programma della giornata di domenica 26 novembre che si aprirà alle 10, fino alle 12, in piazza Vittorio Veneto con Right in front of you / Diritto davanti a te! / Settimana Nazionale Nati per Leggere”, azione collettiva di performing artistico ludica per tutte e tutti, famiglie, bambini e bambine a cura di Les Friches e con il supporto delle volontarie NpL e NpM. Alle 10.30 nella Sala Bambini della Biblioteca Mozzi Borgetti torna “Sento, posso, vedo, tocco” le visite guidate, letture e musiche condivise alla mostra di Helen Oxenbury e alla mostra Mamma Lingua per famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni con la musicista Celeste Carboni e le Volontarie NpLe NpM M di Macerata. Alle 12 i festeggiamenti si concluderanno in piazza Vittorio Veneto con “Saluti e abbracci in musica”.