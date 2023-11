«In tutto il mondo cresce il numero delle persone costrette a lasciare il proprio paese a causa di guerre, ingiustizia, mancanza di opportunità. Proprio le tante guerre in corso rendono le migrazioni delle persone un fenomeno strutturale, che richiede l’organizzazione efficiente di un sistema di accoglienza e integrazione». Così l’associazione La Goccia presenta l’incontro che ha organizzato per sabato alle 15,30 alla Mozzi Borgetti di Macerata, dove si parlerà di immigrazione e accoglienza.

Il XXXII Rapporto Immigrazione 2023, promosso da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes e presentato a ottobre con lo slogan “Liberi di scegliere se migrare o restare”, richiama al valore della conoscenza delle persone, delle situazioni reali e al «cambiamento della narrazione, per superare quella dell’emergenza», come ha sottolineato Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. All’incontro di sabato saranno presenti Anolf, Associazione Piombini Sensini, Azione Cattolica Diocesana di Macerata, Centro di Ascolto e Prima Accoglienza, Caritas Diocesana di Macerata, Refugees Welcome. Interverranno anche Acsim e Salesiani. Il titolo dell’incontro è “Si può fare? Esperienze e prospettive dell’accoglienza per gli stranieri a Macerata”. Sarà presente all’incontro il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, modera Stefano Cacciamani coordinatore del Centro Studi La Goccia.