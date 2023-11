di Matteo Zallocco

E’ andato in pensione nel 1997 ma ha continuato a lavorare per altri 26 anni. Ora Benito Verducci, storico barbiere di Macerata, ha deciso di «chiudere bottega». Il 31 dicembre si abbasserà la saracinesca di quel piccolo, grande locale in via Spalato 45. Pochi metri quadri dove il tempo si è fermato per racchiudere lo spirito di un antico mestiere. Un salone aperto nel 1965 che è sempre stato un luogo di incontro. Un barbiere che – come dice lui – «ha sistemato la testa» a diverse generazioni di maceratesi.

Con una parola chiave: creatività. «Fare la barba o i capelli deve essere sempre qualcosa di creativo, non ho mai lavorato per tagliare i capelli ma per creare qualcosa sulla testa», sottolinea. Ha 81 anni Benito Verducci e una verve da fare invidia ai giovani. Ha sempre una battuta pronta per un cliente che entra o un amico che passa a salutare. Ora ci sono gli hair stylist e i parrucchieri fashion, lui è un barbiere-intrattenitore.

«Dopo tanti anni è ora di dire basta» – dice facendo fatica a nascondere un po’ di commozione – «Sono il barbiere più anziano». Poi subito sdrammatizza: «Non voglio rischiare di vedere mio figlio in pensione mentre io continuo a lavorare».

La sua carriera è iniziata a Villa Potenza, dove ancora abita. «Avevo 12 anni – ricorda – e i miei genitori mi mandarono a lavorare come ragazzo di bottega dal barbiere Stefano Longarini. Sono stato lì per 11 anni poi nel 1965 ho aperto qui in via Spalato». Si ferma un attimo, conta velocemente e realizza: «Sono qui da 58 anni».

Ha iniziato e finito da solo un lungo viaggio: «Ma per 23 anni siamo stati in due, dal 1985 è stato qui con me Giuseppe Berdini e prima di lui Fabrizio Ciccarelli per sei anni». Ricorda tutto come fosse ieri: «Quando avevo 20 anni volevo lasciare questo lavoro, poi ho deciso di andare avanti per non sprecare quello che avevo imparato. Ho fatto bene perché questo mestiere mi ha dato tanto. Mi ha dato una vita».

Benito ha due figli e quattro nipoti. Ora farà il nonno? «I nipoti ormai sono cresciuti, la più grande ha 22 anni, il più piccolo 15. Starò a Villa Potenza, a casa con mia moglie, litigheremo un po’. E passerò del tempo nel mio orto in contrada Fontezzucca».

E’ seduto sulla sua poltrona da barbiere, sullo sfondo c’è un cartello con scritto: “Benito. Capelli 14 euro, shampoo 9 euro, barba 8 euro“. Un pezzo di storia maceratese che se ne va.