«E’ tornato alla casa del Padre don Pietro Carnevali subito dopo aver ricevuto il conforto del sacramento dell’unzione degli infermi». Ad annunciare la morte del sacerdote è stato il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi. Si è spento ieri alla clinica Marchetti di Macerata.

Don Pietro, 88 anni, era un sacerdote molto conosciuto, benvoluto e apprezzato dalla comunità diocesana. In particolare è stato per anni il parroco della chiesa di San Michele nel quartiere delle Fosse. Poi alla Pace dopo la fusione delle due parrocchie. Sono proprio “li Fossà” a dedicargli una poesia di saluto.

«Ciao Pie’,

non sembra possibile, ma a quanto pare dobbiamo salutarci.

Facciamolo almeno senza tristezza, sfogliando l’album dei ricordi più belli.

Tu che arrivi alle Fòsse e trasformi un quartiere in una grande famiglia, e la tua casa nella casa di tutti.

Tu che accogli, ascolti, ti fai carico delle nostre pene.

Tu che ci lasci liberi di andare lontano, per poi accoglierci a braccia aperte quando ci vedi tornare.

Tu che per primo scorgi i talenti nascosti in ciascuno di noi, e ci incoraggi a farli fruttare.

Tu che ci lasci fare, perché il pastore non comanda, il pastore guida.

Tu al campo scuola, l’ultimo a dare la buonanotte e il primo a svegliare tutti.

Tu che salti sulla sedia per un gol della Juve.

Tu che ci consoli, e se non riesci a consolarci piangi insieme a noi.

Tu che dimostri, più che parlare, che vivi il Vangelo, più che predicarlo.

Tu che ti affidi a noi, perché siamo la tua famiglia, e noi a te, perché sei un padre.

Ciao Pie’, cuore grande, pazienza infinita, Amico nostro».

La salma si trova nella sala del commiato a Sambucheto nelle Pompe Funebri Bracalenti. Il funerale sarà celebrato dal vescovo mercoledì alle 9.30 nella parrocchia di Santa Maria della Pace