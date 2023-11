Una serata di beneficenza dedicata ai minori che vivono situazioni di disagio quella organizzata ieri dal Kiwanis Club di Macerata a Villa Giustozzi. Il termine “kiwanis” deriva dall’espressione degli Indiani d’America “Nun- Kee-Wan-Nis che significa “conoscersi meglio e lavorare insieme” ed è con questo spirito che è stato presentato il sostegno al progetto “La casa sull’albero”, un rifugio sicuro per minorenni e aiuto alle famiglie. fortemente voluto dalla presidente Patrizia Papetti.

La struttura, inaugurata dall’associazione Piombini Sensini Onlus di Macerata lo scorso maggio, si trova in via dei Velini ed accoglie in semiresidenzialità bambini e ragazzi che si trovano in difficoltà i quali possono essere così seguiti e assistiti nelle attività di dopo scuola e ricreative, senza dover essere allontanati dalla famiglia. La presidente Papetti ha ricordato Il motto adottato da Kiwanis “serving the Children in the world” e l’imminente data del 20 novembre in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’infanzia. «Al fine di sostenere il progetto in collaborazione con l’associazione Piombini Sensini si lavorerà in sinergia con il Comune di Macerata, in particolare con l’assessore ai servizi sociali e vicesindaca Francesca D’Alessandro», ha ribadito Papetti, che poi ha illustrato in concreto le modalità di sostegno al progetto: iniziative di beneficenza durante tutto l’anno tra cui, prossimamente, l’allestimento di un gazebo nella giornata del 3 dicembre in centro a Macerata al fine di raccogliere fondi.

Durante la serata, il socio Giuseppe Renzi ha annunciato la volontà di devolvere al progtto l’intero ricavato del suo libro edito dalla Mondadori dal titolo “Mi chiamo Giuseppe anch’io”.