di Monia Orazi

Furto di pluviali e grondaie in rame negli ultimi giorni ad Ussita, in particolare da alcuni cantieri della ricostruzione a Calcara, dove è sparito un cancello in ferro, e a Capovallazza, da dove ha preso il volo la canna fumaria di un edificio inagibile. Inoltre un furto è stato segnalato anche a Frontignano. Le segnalazioni arrivano dai proprietari delle case, che hanno avvisato dell’accaduto i carabinieri. Entro breve saranno installate delle telecamere di videosorveglianza, che attualmente non ci sono. Tra coloro che sono stati colpiti da un furto anche il consigliere comunale di minoranza Guido Rossi: «Sono stato vittima del furto del cancello di ferro, l’unica cosa rimasta della mia casa, ho fatto denuncia ai carabinieri. Avevo chiesto, attraverso una mozione in consiglio comunale, di mettere tre telecamere a controllo di ogni strada di collegamento di Ussita ma la sindaca e tutta la sua maggioranza l’hanno bocciata». A stretto giro, come è solita fare la sindaca Silvia Bernardini ha risposto sulla pagina social della maggioranza, annunciando: «la prossima settimana partiranno i lavori per l’installazione di telecamere di sicurezza per la videosorveglianza degli accessi ad Ussita. Non indico i punti per ovvie ragioni, ma queste prime telecamere fanno parte di un progetto più complesso che vede coinvolto anche il corpo dei vigili urbani che da un po’ di tempo ormai ci siamo abituati a vedere sul nostro territorio, anche questa tra l’altro importante novità, poiché siamo potuti partire con controlli seri sui cantieri, sulla viabilità e tante altre cose. Le telecamere permetteranno di leggere le targhe in ingresso ed in uscita dal nostro territorio.

Con questo progetto abbiamo partecipato un anno fa ad un bando del ministero dell’Interno. Siamo risultati ammessi e siamo stati finanziati per il 40 per cento della spesa. Diversamente da quanto affermato dalla minoranza, l’amministrazione ci lavora da tempo e per finanziarne l’acquisto erano stati impegnati anche altri fondi arrivati dallo stesso ministero».