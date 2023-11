Cerchi lavoro? Il Comune propone workshop e un job speed date. L’iniziativa a Macerata il 27 novembre dalle 15 alle 18 alla biblioteca Mozzi Borgetti. Il workshop del comune si chiama “Io mi attivo” ed è organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili.

«Si tratta di un’occasione preziosa – interviene l’assessore alle Politiche giovanili Marco Caldarelli – in cui i giovani potranno trovare risposte concrete alle loro esigenze. Per i candidati sarà anche una palestra per acquisire sicurezza sulle proprie capacità e competenze, per le agenzie per il lavoro di costruirsi una banca dati di potenziali futuri collaboratori e anche un modo per comprendere cosa c’è sul mercato in termini di competenze e abilità». Il workshop nasce dalle esigenze formative, emerse da un sondaggio online lanciato dall’Informagiovani, relative all’orientamento e all’imprenditoria giovanile. Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore alle Politiche giovanili Marco Caldarelli, ci sarà un momento dedicato all’“Orientamento del lavoro: gli strumenti di politica attiva” a cura del Centro per l’impiego di Macerata, Adecco Italia spa e OpenjobMetis spa, cui seguirà un altro intervento a cura della Camera di commercio delle Marche dal titolo “Orientamento all’autoimpiego e all’imprenditorialità. I servizi della camera di commercio”. A conclusione dei lavori della giornata previsto anche un Job speed date con l’obiettivo di facilitare incontri brevi e strutturati tra candidati in cerca di opportunità lavorative e reclutatori alla ricerca di personale.

Gli interessati, infatti, su prenotazione alla mail [email protected] o sul form online, potranno presentare il proprio curriculum e presentarsi ai recruiter delle Agenzie del lavoro di Macerata che hanno aderito all’iniziativa: Adecco Italia spa e OpenjobMetis spa. Info all’Informagiovani: 0733-256438