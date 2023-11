Fermato a un posto di blocco, mostra la patente di un familiare: nell’auto trovati 80 chili di rame rubato e droga. Denunciato un 40enne campano, che lavora nei cantieri della ricostruzione post sisma. E’ successo ieri pomeriggio a Belforte.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri della locale stazione durante un normale controllo mentre era alla guida di un’auto. Quando i militari gli hanno chiesto i documenti, il 40enne ha dato loro un patente con la foto di un uomo che non gli somigliava tanto e dall’età sospetta. Così i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo.

Nel portabagagli hanno così trovato 60 metri di grondaie, schiacciate a libro per diminuirne il volume, per un peso complessivo di 80 chili appunto. Il 40enne è stato trovato in possesso anche di due grammi di hashish e una dose di cocaina e a quel punto è stato portato in caserma. Lì si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per verificare se guidasse sotto l’effetto di droghe ed è stato accertato che aveva consegnato la patente di un familiare. A quel punto è stato denunciato per ricettazione, false dichiarazioni e attestazioni a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I carabinieri gli hanno anche ritirato la patente e lo hanno segnalato alla prefettura come assuntore.