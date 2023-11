La suggestiva location degli “Antichi forni” di Macerata, sabato 18 novembre alle 17, sarà teatro dell’inaugurazione della mostra d’arte “8 volti per l’infinito”. È l’associazione Pro Loco Macerata a promuovere l’evento, patrocinato dal Comune di Macerata. Una rosa di 8 volti, ad ognuno dei quali corrisponderà uno spazio espositivo. Questo il “cast” al completo: Anna Calcaterra, Gionata Copparo, Gianni Paletti, Loris Paolucci, Giuseppe Ponzelli, Marco Spaccesi, Marco Riccitelli e Gabriella Zagaglia. «Gente che fa arte da tempo – si legge in una nota – Gente discreta, della nostra amata terra marchigiana. Un luogo dove ci si misura con gli accadimenti, con il tempo, con i ricordi, con gli altri. Un posto dove la vita fluisce veloce e mutevole, negando risposte e moltiplicando enigmi. Un piccolo spaccato di mondo, riflesso di una umanità frastornata e smarrita tra complessità e contraddizioni del nostro presente. La recente pandemia con i suoi confinamenti e costrizioni, le guerre, i dissidi sociali, le intelligenze artificiali. Un’epoca alla deriva che vuole e deve orientarsi nell’universo. Così, tra la poesia scolpita, il sogno, tra tratti cromatici assonanti, forme aggregate e frantumate, gli artisti cercano la “via”. E se l’arte è un dono per l’umanità, la sua ricerca deve essere “mostrata”, “offerta”, come un cammino percorribile per ognuno. Questo esprime il concetto di “Infinito”: una quantità di energia positiva, infinitamente grande. La bussola di cui, tutti, abbiamo bisogno».

La mostra sarà presentata dal professor Marco Riccitelli e resterà aperta fino al 26 novembre, visitabile dalle 17 alle 20.