Domenica 19 novembre l’arena Sferisterio di Macerata si illumina di rosso per ricordare le vittime della strada. La terza domenica di novembre ricorre, infatti, la Giornata mondiale Onu in ricordo delle vittime di incidenti stradali, nata per volontà delle associazioni di vittime del nostro continente e riconosciuta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005 e dallo Stato italiano con la legge 227 del 2017 per sollecitare l’attenzione sul dramma degli incidenti stradali.

L’Amministrazione comunale ha patrocinato l’iniziativa dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada concedendo il patrocinio all’iniziativa e l’illuminazione dell’arena, il monumento più rappresentativo della città.

«Si tratta di un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato, ogni anno, alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Un ricordo che però deve trasformarsi nell’impegno a dare priorità alla prevenzione – interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – e a promuovere iniziative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti della strada, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della strada e a informare gli utenti anche per raggiungere l’obiettivo finale, previsto dall’Europa entro il 2050, denominato ‘vittime zero’».