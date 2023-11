Brillano le stelle della New Fashion Gia. Man. Dance al campionato mondiale Ido di Danza Sportiva. Questa volta sotto il cielo di Skopje, in Macedonia, Thomas Crucianelli, Arianna Zanconi e Ludovica Nivella portano in Italia con massima soddisfazione le medaglie più ambite: 2 ori e 1 argento, rispettivamente in Caribbean Show Dance, Bachata Shine e Salsa Shine per Thomas Crucianelli, 4 ori e 1 argento, in Salsa, Bachata, Merengue, Caribbean Show Dance e Salsa Shine Duo per Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi e 3 argenti, in Bachata, Salsa e Caribbean Show Dance per Ludovica Nivella.

I ragazzi e le ragazze della scuola morrovallese, diretta dai maestri Gianni Crucianelli & Manola Fontana in collaborazione con i pluricampioni del mondo Riccardo Ciminari & Silvia Fontana, hanno scalzato dal podio i seppur bravi parigrado spagnoli, cechi, italiani e soprattutto gli agguerritissimi turchi.

«La battaglia è stata davvero di altissimo livello – si legge in una nota dell’associazione – ma non poteva essere altrimenti data la portata dell’evento. Ma come si sa, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E così Thomas e Arianna hanno gareggiato esibendo prestazioni ai limiti della perfezione, impressionando favorevolmente tutti: non solo i giudici, ma anche tutto il pubblico on line, collegato in diretta streaming sul canale ufficiale della manifestazione, nonché i loro mentori Riccardo e Silvia, i quali anche se da casa li hanno seguiti e sostenuti in ogni momento della gara. Oramai per Thommy e Ari questo appuntamento internazionale sta diventando una dolce abitudine, dal momento che le vittorie in terra jugoslava rappresentano la quarta affermazione mondiale degli ultimi quattro anni. Roba da stropicciarsi gli occhi Per Ludovica invece il risultato ottenuto rappresenta un vero e proprio exploit. Dopo una stagione agonistica tra alti e bassi, nella gara più importante la leonessa di San’Elpidio sfoggia una performance encomiabile, che non raggiunge il livello assoluto solo per una manciata di voti. Salsa, Bachata, Merengue o Caribbean Show Dance non hanno fatto differenza, il risultato finale è stato il medesimo: applausi, medaglia, inno di Mameli. La preparazione tecnica e la determinazione che hanno riversato su quella pista, non hanno avuto eguali. Così i 3 atleti nostrani, per un anno ancora, potranno mostrare a pieno diritto l’alloro iridato che con merito hanno appuntato sul loro petto».