All’Ite “Gentili” di Macerata arrivano gli open day.

Il 19 novembre, il 3 e 16 dicembre ed il 14 e 21 gennaio dalle 16 alle 19 la dirigente scolastica Alessandra Gattari aprirà le porte dell’Istituto per far conoscere ai futuri studenti ed alle loro famiglie l’offerta formativa, le opportunità lavorative, i percorsi relativi all’alternanza scuola/lavoro (Ptco), le prospettive universitarie ed i nuovi progetti; sarà possibile partecipare ai laboratori attraverso i quali poter “toccare con mano” parte delle diverse attività che l’Istituto propone: laboratorio di Economia e Ptco, laboratorio di Informatica e Digital Economy, laboratorio di Lingue e Global marketing, laboratorio Sport e laboratorio di Diritto.

La professoressa Paola Palmucci, referente dell’Orientamento in entrata ha evidenziato l’importanza che questa attività riveste nel rapporto tra comunità e scuola, tra le famiglie e l’Istituzione scolastica che debbono collaborare in modo da contribuire significativamente alla formazione dei giovani.

(Articolo promoredazionale)