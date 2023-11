Tre atlete della Ginnastica Macerata sono partite oggi per i Campionati europei di ginnastica aerobica. La coach Arianna Ciucci, allenatrice delle società e tecnico delle Nazionale junior di ginnastica aerobica in viaggio con tre delle sue atlete alla volta di Antalya in Turchia, per disputare i 13° Campionati europei che si terranno dal 17 al 19 novembre.

Guenda Cherubini e Matilde Miceli rappresenteranno, insieme ad altre compagne e compagni, l’Italia, nella categoria Junior, prendendo parte a ben 6 esercizi.

Cherubini presenterà l’esercizio individuale con il quale ha recentemente ottenuto il primo posto nella Coppa Campioni subito avanti alla compagna di squadra Miceli Matilde, e prenderà parte con quest’ultima anche al trio e al gruppo. L’altleta Miceli parteciperà anche all’esercizio di gruppo della categoria Aerodance.

La terza atleta della Ginnastica Macerata che prenderà parte all’Europeo è Arianna Ciurlanti da anni nella Nazionale Senior, che porterà in gara un esercizio in trio e prenderà parte al gruppo della categoria Aerodance.

Oltre a Cherubini e Miceli anche Ciurlanti e tutte le atlete della categoria Gold, per un totale di 14 ragazze e 18 esercizi presentati, sono reduci della recente Coppa Campioni svoltasi a Pomigliano d’Arco nel weekend 28-29 Novembre 2023 riportando tutte ottimi piazzamenti, con ben 5 podi così distribuiti:

Allieve: Bronzo per l’individuale femminile di Norah Leoperdi, oro per la coppia Norah Leoperdi e Matilde Ottaviani, oro per il trio Norah Leoperdi, Matilde Ottaviani e Angelica Garbuglia

Categoria Junior B: Oro per l’individuale Guenda Cherubini, argento Matilde Miceli.