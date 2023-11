E’ morto nella notte Gabriele Ballini, 66 anni, amministratore di condominio a Macerata. Si è spento nella sua abitazione in piazza Pizzarello dopo una malattia. «Persona gentile, educata e mai fuori dalle righe»: così lo ricordano quanti lo hanno conosciuto . I familiari e in particolare la figlia Giorgia ringraziano «tutti coloro che gli sono stati vicino nei momenti difficili e in particolar modo il personale dell’Iom (Istituto oncologico marchigiano), la Croce Rossa croce Verde per l’umanità l’assistenza il calore che hanno messo nello svolgimento delle loro funzioni. Un ringraziamento particolare all’infermiera Orietta Ascenzi e al dottor Daniele Elisei per l’amore la professionalità». Ballini lascia, oltre la figlia, la mamma, i fratelli, il cognato, il genero e le amatissime nipoti Alice e Aurora. La salma si trova nel centro funerario Città di Macerata. Il funerale si svolgerà domani alle 15,30 nella chiesa dell’Immacolata.

(redazione CM)