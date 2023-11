Anche quest’anno il Comune di Macerata ha aderito alla Giornata mondiale della prematurità prevista per il 17 novembre e giunta quest’anno alla sua 15° edizione, concedendo il patrocinio all’iniziativa dell’associazione Vivere onlus coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia e della Società italiana di neonatologia. Per l’occasione lo Sferisterio, simbolo della città, verrà illuminato di viola con il fine di “accendere una luce” su questa importante problematica.

«Un gesto simbolico quanto importante – sottolinea la vice sindaca e assessora ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro – che anche quest’anno vedrà illuminato di viola il monumento più rappresentativo della nostra città. Secondo i dati della Società italiana di neonatologia in Italia i neonati prematuri sono circa 25mila. Dati che ci debbono far riflettere su quanto sia importante, sensibilizzare su questa tematica, sì la cittadinanza e l’opinione pubblica ma anche il mondo sanitario. La vicinanza dei genitori al proprio figlio prematuro è una condizione essenziale per affrontare il percorso che si pone davanti alle famiglie in questi casi ma soprattutto davanti al bambino che vede la propria vita essere messa a rischio”.

La Giornata mondiale della Prematurità (World Prematurity Day) è una manifestazione globale, celebrata in più di 60 Paesi, e il claim che quest’anno la accompagna è “gesti semplici grandi risultati: contatto immediato pelle a pelle per ogni neonato ovunque”.