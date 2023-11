Avevano tentato la truffa del resto in un esercizio commerciale di Muccia per poi darsi alla fuga, denunciati due uomini di 46 e 51 anni, residenti a Somma Vesuviana.

L’episodio risale al 6 luglio. I due si erano presentati nel negozio per acquistare sigarette e, creando un attimo di confusione, avevano cercato di far credere alla cassiera di aver già pagato i tabacchi con banconote di grosso taglio e di essere in attesa del resto. La cassiera si è opposta alle loro richieste e i due si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Subito i carabinieri della stazione di Serravalle si sono messi alla ricerca dei responsabili. Attraverso le telecamere del bar, quelle poste lungo l’itinerario, l’ascolto dei testimoni e la descrizione minuziosa dei due due hanno ricostruito sia l’itinerario di arrivo che quello di fuga confrontando la dinamica con episodi analoghi accaduti in altre aree. Da qui l’identificazione dei due uomini e la denuncia.