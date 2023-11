Nasce a Macerata lo Sportello Parkinson. «Obiettivo mettere al centro i diritti del malato- scrivono i promotori – tutelare la sua qualità di vita e di chi gli è vicino con informazioni, scambi, interazioni e terapie multidisciplinari. Perché nessuno sia più solo. Il Parkinson è, in Italia, la seconda malattia neurodegenerativa per numero di pazienti, dopo l’Alzheimer. Trenta anni fa è nata l’Associazione Parkinson, insieme neurologi, psicologi, nutrizionisti, operatori sanitari, fisioterapisti e soprattutto, per la prima volta, malati e loro familiari. Da questa storia importante nasce lo Sportello di Macerata, finalmente».

L’appuntamento è il 18 novembre, dalle 9, nella sala consiliare del Comune in piazza della Libertà a Macerata. Ad inaugurare lo sportello, che verrà attivato nella sede Anmic di via Silone, n.14/16 , saranno il neurologo Emanuele Medici, la nutrizionista Francesca Borroni, la psicologa Cristina Pelagalli, i fisioterapisti Lucia Traversa e Stefano Pagnanelli. Interverranno la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Francesca d’Alessandro, i consiglieri del direttivo dell’associazione Parkinson Marche, Ariana Fusari, consigliere Apm e responsabile Sportello Macerata, la consigliera regionale Anna Menghi, e soprattutto, le persone con Parkinson, i loro familiari e caregiver. L’incontro sarà moderato da Alessandra Pierini di Cronache Maceratesi. L’invito è rivolto a tutti i cittadini: abbiamo bisogno di voi, della vostra amicizia, del vostro aiuto e sostegno.