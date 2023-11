Un panetto da un etto di hashish, imballato e custodito in modo tale da tentare di eludere i controlli a cui sarebbe stato sottoposto una volta arrivato a destinazione nell’aeroporto ‘Sanzio’.

E’ quello scoperto durante i controlli nello scalo di Falconara da Guardia di finanza e Agenzia delle dogane. Individuato il destinatario della spedizione, perquisita anche la sua abitazione.

Si tratta di un minorenne, che è stato dunque denunciato. Sequestrato il panetto di hashish e il telefono cellulare con il quale si era messo in contatto per l’ordine. Il ritrovamento della droga è stato reso possibile grazie all’infallibile fiuto del cane “Sonja”. In questo modo, Fiamme gialle e funzionari doganali, sono riusciti a intercettare il plico sospetto.