«L’appuntamento di giovedì nasce dall’università ma è rivolto a tutti coloro che reputano inaccettabile quanto sta avvenendo in Medio Oriente, per chiedere la liberazione della Palestina e la cessazione immediata di tutti gli accordi tra UniMc ed Israele». Parole e musica del collettivo studentesco Depangher, che organizza giovedì un corteo pro Palestina che inizierà in piazza Vittorio Veneto a Macerata alle 17.30 per arrivare fino in piazza Annessione.

Il gruppo di studenti dell’Università di Macerata ha scelto decisamente da che parte stare nel conflitto che ha ripreso fuoco da oltre un mese: quella del popolo palestinese e per questo vorrebbe, in primo luogo, che Unimc rompesse i rapporto con l’Ono Academic College di Kiryat Ono, sobborgo di Tel Aviv, già da tempo partner dell’ateneo.

«Da inizio anno, ben prima del 7 ottobre e dei bombardamenti israeliani su Gaza, chiediamo all’Università di Macerata di interrompere quegli accordi – fa sapere il collettivo – non accettiamo le parole del rettore e della nostra università che continuano goffamente a tenere una posizione di equidistanza tra chi da 75 anni perpetua un genocidio ed il popolo palestinese che resiste e lotta per la sua libertà. Di fronte ai 10 mila palestinesi uccisi e agli obbiettivi civili bombardati da Israele in pochi giorni, ogni scusa messa in campo dalle istituzioni occidentali per normalizzare il regime israeliano non regge più. Rispondiamo all’appello lanciato dai Giovani Palestinesi: giovedì lasceremo le aule delle nostre facoltà vuote e scenderemo in strada con un corteo per le vie di Macerata. Ci schieriamo a fianco della resistenza palestinese e chiediamo l’immediata cessazione di ogni accordo/progetto con l’entità coloniale sionista. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: crediamo fermamente che il ruolo della componente studentesca di una città sia quello di immaginare e mettere in pratica un cambiamento radicale del presente, dentro e fuori le aule delle varie facoltà. Chi lavora che sarà possibile raggiungerci lungo il percorso una volta partito il corteo».