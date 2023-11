«A Villa Cozza si è sempre sentita come se fosse a casa sua». I familiari di Fernanda Ruffini Romagnoli ringraziano la residenza protetta di Macerata. La donna avrebbe compiuto 101 anni a dicembre ma è morta giovedì. I figli Sandro e Silvia raccontano che la mamma si è spenta serenamente nella struttura e ringraziano «di cuore tutto il personale, gli infermieri, le Oss , le educatrici, il personale di cucina e in modo particolare Letizia, Eleonora, Laura, Marta e Sonia e i volontari Avulss per l’affettuosa e costante presenza, rivolgendole cure amorevoli e facendola sentire a proprio agio come se fosse a casa propria».